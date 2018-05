Raske lapsepõlvega noor naine: erikool päästis mu elu!

„Ma ei saanud väiksena aru, kuidas saab nii olla, et ema ütleb, et armastab mind, aga ise joob ja peksab,“ räägib keerulise lapsepõlvega noor naine, kes 13aastasena varastas, suitsetas, jõi, lõikus end ja oli keskealise pedofiili seksmängukann.

Kui Stella oli 14aastane, tabati ta koos tänavasõbrannadega varguselt ja alaealiste komisjon saatis ta tolleaegsesse Kaagvere erikooli, kirjutab Õhtuleht.

Paraku sõbrannad sellest õppust ei võtnud, küll aga Stella ise.

„Ma ei oska öelda, kas oleksin praegu ilma selle koolita elus või mitte,“ räägib Stella, et alles erikoolis õppides avastas ta, et on olemas ka teistsugune, parem elu.

Stella õpetajad kunagisest Kaagvere erikoolist, praeguse nimega Maarjamaa Hariduskolleegiumist mäletavad teda kui korralikku ja igati püüdlikku tütarlast.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes