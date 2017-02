Raplamaad külastanud president Kaljulaid käis kohalikes ettevõtetes ja kultuuriklubis

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Raplamaa visiidil vabakonna esindajate ja omavalitsuste juhtidega ning külastas kohalikke ettevõtteid.

Ringsõitu alustas riigipea tänavu veebruaris 25. tegevusaastat tähistavast Pahkla Camphilli Külast, kus ta tutvus liikumise tegevuse ja eesmärkidega ning tegi ringkäigu erihoolekannet vajavatele täiskasvanutele kogukonnas elamise teenust pakkuva küla majades.

Seejärel külastas president Eesti kapitalil põhinevat mööblitootmisettevõtet Harviker OÜ, mis valmistab vineerist lasteaia- ja köögimööblit ning kasepuidust garderoobidetaile.

Loomebaasis vestles president Kaljulaid täiskasvanutele ja lastele suunatud MTÜ Loomeruum ja Kultuuriklubi BAAS eestvedajatega pikemalt kogukonnategevusest. Loomeruumis toimuvad mitmed pärimuse, käsitöö ja muusikaga seotud koolitused, töötoad ja kursused. Kultuuriklubi BAAS rikastab kohalikku kultuurimaastikku erinevate kontsertide, vestlusõhtute, teatrietenduste, loodusfilmiõhtute ja klubiliste tegevuste kaudu. "Kui räägitakse, et kultuuri on raske luua, siis kogukonnas ja kohapeal ei ole seda raske, sest siin sa tead, kes mida tahab ja oskab," tunnustas riigipea kogukonna panust kultuurielu arendamiseks. "See on oluline sotsiaalne innovatsioon, mida te siin teete,” lisas Kaljulaid.

President külastas ka Eesti piima- ja lihaveisekasvatajaid ühendavat Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistut (ETKÜ), mis korraldab kogu riigi veiste aretustööd. Lisaks ettevõtte tegevustega tutvumisele tegi riigipea ringkäigu ka ETKÜ laboris ja tõuveiste lautades.

Raplamaa visiidi lõpetas riigipea kohtudes Raplamaa kohalike omavalitsuste juhtide ning Valtu külaseltsiga.