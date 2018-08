Rapla maakonnas hukkus liiklusõnnetuses 34-aastane naine, kõik autos viibinud inimesed olid tarvitanud alkoholi

Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov selgitas, et auto oli peale kurvi kaldunud vastassuunavööndisse ja sealt teelt välja vastu puid. Seejärel rullus auto üle katuse ja paiskus veel vastu talu hoovis seisnud kombaini.

„Sündmuskohale jõudes selgus, et kogu autos olnud seltskond, kaasa arvatud autojuht, oli tarvitanud alkoholi. Nad olid sõitnud peokohast kodu poole,“ rääkis Smirnov.

Lisaks tuli välja, et mitte ühelgi autos viibinud viiest inimesest ei olnud kinnitatud turvavöö. „Õnnetuse tagajärjel paiskus ees istunud naine, kes oli juhi elukaaslane, autost välja. Turvavöö oleks võinud päästa tema elu, paraku suri naine saadud vigastustesse sündmuskohal,“ sõnas välijuht.

„Kogu autos olnud seltskond aktsepteeris purjus peaga autosõitu ega võtnud ette midagi, et juhti sõitu alustamast takistada ja kõik olid nõus istuma autosse, mille roolis on joobes inimene. Kui on ette teada, et peale pidu on ilmtingimata vaja autosõit ette võtta, leppige seltskonnas eelnevalt kokku, kes on kaine ja teid turvaliselt tagasi koju sõidutab,“ ütles Smirnov.

Õnnetus juhtus asfaltkattega hea nähtavusega teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 km/h. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Lääne prefektuuri pressiesindaja vahendas, et liiklusõnnetusse sattunud autos viibis viis inimest. Politsei sai väljakutse 17:15.

Tagaistmel istusid 29-aastane, 63-aastane ja 71-aastane mees.