Rannar Vassiljev: ma ei ole tervise- ja tööministriks asumisele mõelnud

Endise riigikogu liikme ja kolm aastat tagasi ka tervise- ja tööministri ametikohal töötanud Rannar Vassiljevi sõnul pole tal Jevgeni Ossinovskiga ministriametisse asumisest juttu olnud.

"Minuga on rääkinud sel teemal üks ajakirjanik. Ma lugesin seda nädalavahetusel Delfist," ütles Vassiljev.

Küsimusele, kas Vassiljev naaseks suurde poliitikasse ja asuks ametist lahkuva Jevgeni Ossinovski asemel tervise- ja tööministri kohale, kui selline pakkumine tehakse, vastas ta, et pole sellele teemale mõelnud. "Pole olnud põhjust mõelda. Üritan üldiselt mõelda nende asjade peale, mille peale on põhjust mõelda," ütles Vassiljev, kuid lisas, et kui keegi talle pakkumise teeks, tekiks põhjus antud teemale mõelda.

2001. aastast sotside ridadesse kuuluv Vassiljev töötas aastatel 2005-2009 Rakvere abilinnapea ning 2009–2010 Rakvere linnapeana.

2011. aastal valiti Vassiljev riigikokku, 2015. aastal sai temast tervise- ja tööminister. Pärast teda asus sama ametit täitma sotside esimeheks valitud Jevgeni Ossinovski.

Möödunud aasta kevadeni juhtis Vassiljev eratervishoiu ettevõtet Viru Haigla.