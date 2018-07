Rannamaja juhataja tahtis alaealised tüdrukud teenitud palgata jätta

Kadi ütleb, et sai 15. juulil Valgerannas asuva Doberani rannamaja töötajalt kõne küsimusega, kas tema tütar sooviks nende juures päevakese tööd teha.

Ehkki 16aastasel Railyl on suveks juba kaks töökohta, võttis ta pakkumise vastu, ning et päev pidi tõesti väga kiire olema, kutsus endaga ühes ka 14aastase sõbranna Helery.

Kui nad olid pool päeva jalul olnud, uurinud juhataja Elsa, kas neiud jäävad ehk pikemaks ajaks.

Elsa ei olevat [eitava vastuse] peale midagi kostnud, kuid kui Raily pärinud, kuidas nad töötasu kätte saavad, hakanud juhatajal kohutavalt kiire.

„Ah ei, see on proovipäev ja selle eest raha ei saagi,“ tsiteerib Raily sõnu, mida Elsa oli talle öelnud [kuigi varem lubas 3,5-eurost tunnitasu, mis on siiani saamata].

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes