Randpere: kui erakonna esimehe ametis peaks nihu minema, ootab Pevkurit selgeltnägija karjäär

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehe Valdo Randpere sõnul suutis äsja oravapartei juhiks valitud Hanno Pevkur eilseid valimistulemusi ennustada täpsemalt kui Emor või Igor Mang.

"Rääkisin paari päeva eest Hanno Pevkuriga ja küsisin, et mis tunne tal toetuse osas on. Hanno arvas, et kusagil 65:35 tema kasuks. Tegelik tulemus tuli 62,2:37,8. Päris hästi ennustatud," kiidab Randpere sotsiaalmeedias.

"Ma ei tea, kui hea erakonna esimees Hannost saab, aga kui selles ametis peaks nihu minema, ootab selgeltnägija karjäär. Igasugu Emorid ja Turu-Uuringud pole viimastel aastatel oma prognoosides sellisele täpsusele isegi lähedal olnud. Ka Igor Mang on Hanno kõrval asjaarmastaja, kui uskuda Sven Soiveri nelja päeva eest tehtud tõlgendust Mangi ennustusest."