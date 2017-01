Randpere asus Michali asemel Pevkurit toetama: otsuseid tuleb teha juhatuses, mitte tagatoas

Reformierakonna esimehe valimistel Kristen Michali üles seadmiseks oma toetusallkirja andnud Valdo Randpere teatas, et Hanno Pevkuri kampaania veenis teda Pevkurile poolthäält andma.

Tema sõnul oli talle sümpaatne Pevkuri kampaaniasõnum sellest, kuidas Reformierakonna juhtimises tuleb suurendada juhatuse rolli. Randpere nentis, et Michal on kahjuks olnud kogu aeg rohkem tagatoaotsuste mees.

"Kristen ise pole vist kunagi juhatusse kuulunud, aga erakonna juhtimisest pole ta kunagi eemal olnud," lausus Randpere.

"Juhatus ei pea olema vaid see, mis majandusaasta aruandele alla kirjutab. Juhatus on ka formaaljuriidiliselt vastutav. See on pagana keeruline, kui otsuste juures pole olnud," rääkis Randpere.

Seda probleemi on kritiseerinud Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas. Kui sama probleemi kirjeldab ka erakonna aseesimees Pevkur, siis on Randpere sõnul asjad halvad.

Randpere ütles kuu aja eest, et Reformierakond vajab elajalikumat ja küünilisemat esimeest. Ta ütles täna, et kuigi seda tõlgendati kui toetust Michalile, mõtles ta selle all, et Reformierakond vajab esimeest, kes pole nii heasüdamlik kui oli Taavi Rõivas.

"Iga inimene maailmas on küünilisem kui Taavi. Taavi on heauskne ja hea inimene, tema ei näinud kunagi tulemas, et partnerid reedavad, kuigi teda hoiatati. Mina ka hoiatasin. Ei ole vaja inimest, kes usub vaid head. Tuleb uskuda, et siniste silmade taga võib olla terav nuga," lausus Randpere.

Loe veel

Ta uskus, et nii Michal kui Pevkur on realistlikumad kui Rõivas oli. Ka Reformierakonna võimukaotuses oli tema hinnangul oma osa suletud juhtimiskultuuril.

"Kui tekib kitsas ring juhi ümber ja formaalseid juhtimisstruktuure ei arvestata, siis kaob side juhiga ära," ütles Randpere. Ta teadis paar nädalat varem, et IRL ja sotsid on kokku leppinud, aga Rõivasele ütles ta seda alles paar nädalat hiljem, sest tal ei olnud normaalset sidet temaga.

Ta nentis, et oleks võinud küll Rõivasele helistada, aga ta ei teinud seda. "Tükk aega mõtlesin, kas ütlen või ei ütle. Kuidas ma oma nina sinna topin? Keegi pole nõuandeid palunud," rääkis Randpere. Küll aga rääkis ta oma kartustest teiste erakonnakaaslastega.

Randpere sõnul läheb enamik inimesi poliitikasse, et Eesti elu mõjutada, aga poliitikas olles avastatakse, et tegelikke otsuseid tehakse kusagil tagatoas. "Oleks, et targad taadid tagatoast muneks ainult kuldmune, aga pole nii. Ega muidu ei oleks opositsiooni satutud," ütles Randpere.