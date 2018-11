Randjärve skandaali jätk: Indrek Saar kinnitas Eesti Kontserdi nõukogu uue koosseisu. Tehti ka oluline täiendus, mis muudab senist töökorraldust

Kultuuriminister Indrek Saare allkirjastatud käskkirjas seisab, et ta määrab sihtasutuse Eesti Kontsert nõukogu liikmeteks järgnevaks kolmeks aastaks: Olari Eltsi, Andres Kaljuste, Toomas Siitani, Tarvi Sitsi, Regina Välliku ning Merle Põllu.

Seoses skandaaliga kutsus ta nõukogust mõni aeg tagasi Indrek Lauli (nõukogu esimees), Madli-Liis Partsi, Margus Pärtlase, Marika Tuusise ja Tea Varraku.

Torkab silma, et kui varem oli nõukogus viis liiget, siis nüüd kuus. See tähendab ühtlasi seda, et enamushääletus tähendab edaspidi 4:2, varasemalt 3:2. Kes astub Lauli kingadesse, on veel vara öelda.

Nõukogu töökorraldus näeb ette, et nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe, kes asendab esimeest tema äraolekul. Nõukogu esimees esindab nõukogu ning juhatab koosolekuid. Nõukogu esimees valitakse nõukogu koosseisu häälteenamusega. Kui hääletus peaks jääma 3:3, siis põhimõtteliselt tuleb omakeskis asjad selgeks rääkida ja uuesti hääletada. Eesti Kontserdi põhikirjas pole muud sätestatud.

Saar kutsus Eesti Kontserdi nõukogu tagasi oktoobri lõpus. Ta põhjendas, et avalikkuses on levinud segast informatsiooni, tuleks alustada puhtalt lehelt.

Laine Randjärv oli pahane nõukogu otsuste peale: ta küll kinnitati esiti ametisse, aga hiljem konkurss tühistati. Ta palkas advokaadi, et oma maine eest seista. Hiljem teatas ta siiski, et Eesti Kontserdi juhiks ta enam ei pürgi ning kinnitas ühtlasi, et kandideerib taas riigikokku.