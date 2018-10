Randjärve saaga jätkub: kas Indrek Saar vahetab Eesti Kontserdi nõukogu välja?

Nõukogu on tule all seoses Eesti Kontserdi juhi valimisega. Esiti näidati üksmeelselt Laine Randjärvele rohelist tuld, ent eelmisel nädalal konkurss tühistati. Randjärv leiab, et temaga käituti ebaõiglaselt, ta on palganud ka juristi.

Indrek Saar sõnas möödunud neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et nõukogu peab kaalutlusi selgitama. Ta märkis, et küsimus on selles, kas nõukogu oleks saanud selgemate reeglitega seda olukorda vältida. Ta palus nõukogult ülevaadet, kuidas protsessi kavandati.

Täna kinnitas kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus Delfile, et Saar on tutvunud nõukogu esimehe Indrek Laulu ülevaatega toimunust, kuid enne ei pea ta korrektseks anda avalikke kommentaare, kui ta ei ole nõukogu liikmetega kohtunud ja teemas täisselguse saanud. "Kohtumiseks praegu aega otsitakse ning seejärel otsustakse ka edasised sammud."

Küsimuse peale, kas kohtumine võiks leida aset täna, märkis Kompus. "Ministri soov on sellega mitte venitada ning selleks otsitakse praegu esimest võimalust."

Delfile teadaolevalt toimub see tõenäoliselt täna õhtul. Lisaks Indrek Laulile kuuluvad nõukogusse Margus Pärtlas, Tea Varrak, Marika Tuusis ja Madli-Liis Parts.

Just Parts on nõukogu eest meedias sõna võtnud, Laul ise on küsimusi pareerinud ja vaikinud. Möödunud nädalal jättis ta vastamata ka küsimusele, kas antud olukorras peaks ta ehk ise tagasi astuma.

Eesti Kontserdi põhikirjast nähtub, et see on ministeeriumi otsustada. Sihtasutuse Eesti Kontsert asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi kultuuriministeerium. Põhikirjas seisab: "Asutajaõiguste teostaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjusest." Ehk just ministeerium eesotsas Saarega saab nõukogu tagasi kutsuda, uued liikmed kinnitada.