Randjärv ja Kõiv kandideerivad Rae vallas

Reformierakonna Rae piirkondlik organisatsioon otsustas eile, et kohalike omavalitsuste valimistel on nimekirja esinumber ja vallavanema kandidaat vallavanem Mart Võrklaev, kandideerivad ka riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv ning Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv.

„Rae valla Reformierakonna nimekirja tugevus on muuhulgas ka see, et meil on kandideerimisest huvitatud keskmisest rohkem naisi,“ ütles Rae vallas elav Laine Randjärv. „See on erakordne ja meeldiv olukord, mis lubab uskuda, et uus volikogu koosseis saab olema veelgi hoolivam ja paljude Rae vallas elavate perede igapäevamuredele sisulisi lahendusi leidev.“

„Rae on kiiresti arenev vald, mille elanike juurdekasv jääb suurusjärku tuhat inimest aastas. Seega peavad ka teenused jõudma aina suurema hulga inimesteni,“ sõnas Tõnis Kõiv. „Pingutame nii vallavolikogus kui -valitsuses, et ka Peetri saaks uue perearstikeskuse.“

Reformierakonna Rae piirkondliku organisatsiooni lõplik valimisnimekiri on veel koostamisel.

Rae vald (www.rae.ee) asub Harjumaal Tallinna linna, Jõelähtme, Kose, Raasiku ja Kiili valla naabruses. Rae valla pindala on 206,7 km², vallas on ca 17 000 elanikku. Rae vallas on viis alevikku ja 27 küla. Kohalike omavalitsusüksuste võimekuse pingereas on Rae vald viimastel aastatel järjekindlalt tipus püsinud.