Rakveres läks maja terrassi alla ladestatud prügi põlema

Ida päästekeskuse operatiivinfo järgi said esmaspäeval kell 13.27 päästjad väljakutse Rakvere linna Koidula tänavale, kus põles prügi 2-kordse maja terrassi all. Päästjad kustutasid põlengu kell 13.54. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.