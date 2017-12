Täna kella 18.20 paiku kadus Rakveres ligi kahel tuhandel majapidamisel elekter.

Elektrilevi kodulehelt nähtub, et tegu on rikkelise katkestusega. Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles Delfile, et täpne põhjus pole veel teada, kuid suure tõenäosusega on tegu lühisega kaablis.

Liik ütles, et katkestus võib kesta esialgse prognoosi järgi kaks tundi.