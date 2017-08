Rakvere Ööjooksul sõid jooksjad snäkiks kassitoitu

Täna öösel aset leidnud Rakvere Ööjooksul puutusid finišeerivad jooksjad kokku kummalise olukorraga – nimelt jagati korraldajate poolt distantsi läbinud jooksjatele kassitoitu.

Delfi lugeja ei varjanud oma frustratsiooni kassitoidu krõbistamise üle: „Arvates, et tegemist on pähklitega, sai neid isegi proovitud, sest ei oskaks selle peale tullagi, et jooksjatele jagatakse kassitoitu. Arvan, et paljud said sellise ebameeldivuse osaliseks ja ootavad seletusi.“

Ürituse korraldaja Rakvere Maraton OÜ kõneisik Marko Torm selgitas Delfile, et tegemist oli lihtsalt veidra kokkusattumusega, keegi ei tahtnud tegelikult jooksjaid kassitoiduga kosutada.

Finišijoone ületanud jooksjatele jagati kinkekotte, mille sees oli kassitoidu kõrval ka muid tooteid – kotist võis leida müslit, õuna, vett ja ka šokolaadi. Kassitoit ise oli aga kotti pakitud tootenäidisena, millel oli tegelikult ka selgitav flaier juures, kuid halva ilma ja pimedate olude tõttu ei pruukinud see jooksjatele silma hakata.

„Vabandan eksituse eest, aga palun asja humoorikalt võtta,“ sõnas korraldaja tagantjärgi.