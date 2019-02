Rakvere linnavolikogu vähendas panust LGBTI+ filmifestivalile, Rootsi ajakirjanik kutsub volikogu tagasi astuma

Rootsi ajakirjanik Bill Schiller kirjutas avalduse Rakvere linnavolikogule seoses otsusega vähendada Rakveres toimuva LGBTI+ filmifestivali "Festheart" rahastust ligi 80 protsenti võrreldes linna kultuurikomisjoni poolt heakskiidetud taotlusega.

Schiller nimetab oma avalduses linnavolikogu liikmeid rumalateks ning tembeldab saadikud eelarvamustega väikelinlasteks.

"Te peate mõistma, et teil on aeg leida uus töö ning pisut maailmas ringi vaadata, et saada pisut rohkem teada tänapäevastest arusaamadest inimõiguste kohta, mis on paslikud Põhjalale, seeasemel, et näidata välja vaateid kultuuri ja seksuaalsuse kohta, mis on kohased Stalinile," kirjutas Schiller.

Ta nõuab kirjas, et volikogu liikmed astuksid tagasi ning kirjeldab festivali kui võimalust võidelda diskrimineerimise, homofoobia ja sallimatuse vastu.

Schiller tutvustab end kirjas kui rahvusvahelise vikerkaareliikumise ILGCN peasekretär ja Põhjamaade geikultuuritöötajate ühingu Tupilak välissekretär. Rootslane annab välja ka ILGN-i häälekandjat, mille kaanele ta ähvardas Rakvere linnasaadikud panna.

Kirjale vastas Rakvere volikogus istuv Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Marti Kuusik, kes leidis, et kiri näitab tänamatust. "Volikogu on kohaliku rahva tahet väljendav organ ja vaba oma otsustes kedagi toetada või mitte toetada," ütles Kuusik.

Marti Kuusik EKRE esindajana tegi volikogule ettepaneku festivali

Rakvere linna avalikest vahenditest üldse mitte rahastada põhjusel, et

see ei sobiks paljude linlaste väärtushinnangutega. 30. jaanuaril

toimunud istungil otsustas volikogu enamus, et 300 eurot siiski

eraldatatakse. Festivali taotletud summa oli aga 1500 eurot.