Rakvere linnavolikogu kaevati seksuaalvähemuste filmifestivalile eraldatud toetuse kärpimise eest kohtusse

„Tegemist on pretsedendiga, kus poliitikud sekkuvad kultuuri vastavalt oma eelarvamustele,“ ütles SevenBow esindaja Keio Soomelt. „Asi ei ole rahas, taotletud summad on umbes kümnendik kõigist kuludest. Kui me aga praegu ei reageeri, siis kes on järgmine? Kas peaks vähendama Draamateatri eelarvet, kuna nende etenduskavas on olnud „Inglid Ameerikas“?“

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) näeb juhtumis hoiatavat näidet, kuidas avalik võim sekkub kunsti- ja väljendusvabadusse, seda oma eelarvamuste põhjal ja põhiseadust eirates. Seetõttu otsustas EIK koos Hedman Partners advokaadibüroo ja vandeadvokaat Liisa Linnaga aidata kohaliku elu edendajatel kohtusse pöörduda.

Loe veel

„Rakvere on paistnud silma kui koht, kus on ikka uut ja huvitavat kultuurielu. Kahjuks meenutab filmifestivali Festheart rahastamise otsuse tegemine aega, mida oleks lootnud, et Eestis enam kogema ei pea. Kui rahastamise ja muude sarnaste küsimustes suhtes otsustatakse mitte projekti professionaalsuse, taotluste korrektsuse ja muude objektiivsete kriteeriumite alusel, vaid hoopis otsustajate isiklike eelarvamuste põhjal, siis mis on järgmine kellelegi mitte meeldiv teema, mida enam ühiskonnas käsitleda ei tohi?“ kommenteeris otsust Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu esimees Katrin Nyman-Metcalf.

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsperi sõnul lõhestab selline vähemustele vastandumine nii Rakvere linna kui Eesti riiki tervikuna ja külvab ebaõiglust.

„Vähemusi „julgelt“ alla suruda on madal ja ebademokraatlik,“ ütles Käsper. „Loodame, et kohus annab sellisele käitumisele õigusliku hinnangu. Advokaadibüroo on teinud suure osa oma tööst küll tasuta, kuid oleme alustanud ka annetuste kogumist, et sarnaseid juhtumeid tulevikus ennetada.“

LGBTI Lesbi, gei, biseksuaalne, transsooline ja vahesooline

Arvamuste paljususe ja erimeelsuste tõttu pandi möödunud aasta veebruaris linnavolikogu istungil hääletusele, kas linn toetab oktoobris Rakveres toimuvat LGBTI filmifestivali 1500 euroga. Idee poolt oli 7, vastu 10 volikogu liiget. Erapooletuid oli 2.

MTÜ SevenBow on kultuuriürituste korraldamisele keskendunud vabaühendus, mida veavad Keio Soomelt ja maailmas laineid löönud Rakvere kuuse autor Teet Suur. MTÜ korraldas eelmisel aastal esmakordselt LGBTI filmifestivali Festheart.

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, kelle missioon on seista koos partnerite ja toetajatega iga inimese inimõiguste eest Eestis. EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele, tegevuste fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused. EIK on ÜRO pagulasameti UNHCR partner Eestis ja Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppe koordinaator.