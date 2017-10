Rakvere linnakunstnik: praeguse seisuga tuleb eriline jõulupuu linna keskväljakule

Rakvere linnakunstnik Teet Suur kinnitas pühapäeval tele-eetrisse jõudvas saates "Hommik Anuga", et praeguse plaani järgi paigutatakse tema tänavune installatsioon-jõulupuu endiselt Rakvere keskväljakule.

Tema ütluse kohaselt on praegune seis selline, et installatsioon-jõulupuu tuleb Rakvere keskväljakule, hoolimata Rakvere võimuliidu koalitsioonilepingus sätestatud ideest sinna n-ö traditsiooniline kuusk tuua, vahendab ERR Uudised.

"Minu arvamus on selline, et me peaksime tegelikult ära otsustama, mida me siis tahame. Kõigile meeldida ei saa, kõik asjad ei peagi kõigile meeldima. Mina ise ka ei taha kõigile meeldida. Need installatsioonid on siiski ennast õigustanud."

Teet Suur arvas, et koalitsioonilepingus avaldatule avalikkuses tekkinud vastukaja mängis praeguse otsuse juures olulist rolli ning oli vajalik.