Rakvere linna tabas ulatuslik elektrikatkestus

Delfi lugeja andis teada, et elekter on läinud tervest Rakvere linnast, kuid päris nii tõsine asi siiski ei ole. Ilma elektrita on Rakveres 3340 majapidamist ning see arv väheneb jooksvalt.

Elektrilevi andis teada, et katkestuse põhjustas osaliselt välja lülitunud Rakvere-Põhja alajaam, mis jättis linnas vooluta 3477 klienti.

„Brigaad on kohapeal olukorra üle vaadanud ja saame alustada liinide taaspingestamisega,“ selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse vanemspetsialist Kalle Orro. Tema sõnul peaks enamikul klientidest olema elektriühendus taastatud kella 22-ks. „Vähesemal osal võib voolu taastamine aega võtta kuni paar tundi,“ lisas Orro ja selgitas, et Elektrilevi teeb kõik võimaliku, et katkestus kõikidele klientidele kiiresti kõrvaldada. Alajaama häire põhjus on hetkel teadmata.

Rakveres oli ulatuslik elektrikatkestus ka reedel, kui ilma elektrita oli nii kino kui ka teater.

Kuvatõmmis Elektrilevi kaardilt

Tunni jagu hiljem oli elekter majapidamistest taastatud. Ilma elektrita olid neli majapidamist Rakvere külje all.