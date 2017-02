Rakvere linn jätab seksuaalvähemuste filmifestivali toetuseta

Tänasel Rakvere linnavolikogu istungil otsustati LGBT+ filmifestivali rahaliselt mitte toetada. Filmifestival seetõttu aga ära ei jää.

Arvamuste paljususe ja erimeelsuste tõttu pandi linnavolikogu istungil hääletusele, kas linn toetab oktoobris Rakveres toimuvat LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans) filmifestivali 1500 euroga. Idee poolt oli 7, vastu 10 volikogu liiget. Erapooletuid oli 2.

Hääletuse eel pidi filmifestivalile raha eraldamise arutelus osalema ka võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Viimasel hetkel selgus, et aega sõnavõtuks ei ole ning ilmselt seetõttu ei tulnud Pakosta ka kohale. Voliniku sõnavõtt on täismahus loetav SIIT.

Enne hääletust võttis sõna Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees, EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu, kes andis ülevaate komisjoni tööst.

Tänasest volikogu otsusest filmifestivali toimumine ei sõltu, sest leping on linnaga tehtud ja eelarve on kokku 26 000 eurot. "Filmifestival on suur sündmus ja kindlasti see toimub. See (linnavolikogu hääletustulemus - A.P.) näitab lihtsalt meie linnavolinike koosseisu meelsust," kommenteeris Rakvere linnavolikogu juht Toomas Varek Delfile. Varek ise hääletas otsuse poolt, kuid toonitas, et ei soovi kritiseerida volikogu otsust.

Samal ajal toimus linnavalitsuse ees ka EKRE korraldatud pikett.