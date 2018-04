Rakvere linn hakkab koostama mürakaarti

Rakvere linnavalitsus kuulutas välja riigihanke mürakaardi koostamiseks.

Mürakaardi koostamise kohustus tuleneb Atmosfääriõhu kaitse seadusest, mis paneb kohalikule omavalitsusele kohustuse koostada välisõhu mürakaart hiljemalt tuleva aasta 30. juuniks, selgitas Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka Delfile.

"Uuring on vajalik selleks, et tuvastada mürahäiringut põhjustavad objektid ja kaardistada müratundlikud piirkonnad. Mürakaardi alusel tuleb koostada müra vähendamise tegevuskava. Samuti saab omavalitsus kasutada mürakaarti planeeringute menetlemisel, ütles Sikka.

Rakvere linna ühed mürarikkamad objektid on Sikka kinnitusel Jeld-Wen Eesti AS tehas Tootmise tänaval ja Adven Eesti AS koostootmisjaam Päikese tänaval. "Suurim mure liiklusmüraga on Moonaküla ristmiku ja selle kõrval oleva raudteeviadukti juures, kus eramud on maanteele väga lähedal," sõnas Sikka.