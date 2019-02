Rakvere LGBTI+ filmifestivali korraldaja: volikogu otsus meie plaane ei mõjuta

Soomelt ütles Delfile, et festival toimub ja Rakvere linnavolikogu näitas lihtsalt taaskord oma diskrimineerivat suhtumist. „Eelmisel aastal me vaidlustasime analoogse otsuse kohtus. Hetkel ei ole eelmise aasta kohtuvaidlus kuskile jõudnud, konkreetselt selle otsuse suhtes me hetkel pole veel otsustanud, mis me edasi teeme,” sõnas Soomelt.

Puuduoleva raha loodavad festivali korraldajad leida praegu käimas oleva annetuskampaania raames. „Oktoobrini on veel aega,” ütles ta.

Küsimusele, mida arvab ta rootslasest ajakirjaniku Bill Schilleri kirjast Rakvere volikogule, milles ta nõudis ka volikogu tagasiastumist, vastas Soomelt, et tegemist on ühe inimese emotsionaalse reaktsiooniga antud otsusele. „Millele tema reaktsioon otseselt tugineb või mis on tema reaktsiooni tagamaa, seda ei oska mina kahjuks kommenteerida.”

Kohalike inimeste toetus LGBTI-teemalisele filmifestivalile on Soomelti kinnitusel igal aastal tõusnud. „Kui esimesel aastal see parempopulistlik väga jõuline laamendamine mingil määral pelutas kohalikke ära, siis eelmisel aastal oli väga suur rõõm näha seda, et tegelikult oli saalis päris palju kohalikke inimesi,” rääkis Soomelt. „Kui ma juhatasin filmi sisse ja lasksin pilgul üle saali käia, siis ma nägin väga palju selliseid nägusid, keda ma näen igapäevaselt Rakveres poes ja tänaval.”

Lisaks kohalikele on FestHeart meelitanud kohale palju külalisi nii Tallinnast-Tartust ja mujalt Eestist kui ka välismaalt. Eelmisel festivalil olid kohal ka ajakirjanikud näiteks Rootsist ja Poolast.