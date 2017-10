Rakvere kirikuõpetaja: Teet Suur on oma installatsioonidega jõulusõnumit rohkem avanud kui ükski jõulukuusk, mille tähenduse üle ei vaevuta enamasti isegi mõtlema

EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu võttis sotsiaalmeedias sõna linnale tuntust toonud kuuse teemal ning leidis, et jõulupuuks võiks valida pigem teistmoodi asju nägema suunava jõuluinstallatsiooni kui traditsiooniga põhjendatud jõulukuuse.

"Ei ole tahtnud sel kohutavalt jabural teemal sõna võtta ent kuna nüüd on hakatud Rakvere jõuluinstallatsioonide vastu sõdides argumenteerima kristlikele väärtustele viidates, siis läks mul küll kops üle maksa," kirjutas Toompuu sotsiaalmeedias.

Kirikuõpetaja sõnul on kristlikest väärtustest kristlaste selja taga tehtud hägune roosa udu, mis on tõest sama kaugel kui argumenteerijad ise kirikust. "Kui evangeeliumitele tuginedes peaks üldse emba-kumba valima, siis sobiks selleks iga kell teistmoodi asju nägema suunav jõuluinstallatsioon kui traditsiooniga põhjendatud jõulukuusk," leiab Toompuu.

"Ilmselgelt on Teet Suur oma installatsioonidega jõulusõnumit rohkem avanud kui ükski jõulukuusk, mille tähenduse üle ei vaevuta enamasti isegi mõtlema. Minu meelest võiksid inimesed rahumeeli välja öelda kui neile midagi ei meeldi, ilma et peaks otsima kõlavaid kuid sisutuid ja õõnsaid põhjendusi. Niigi on traagiline, et kohalikus poliitikas pole leida muid teemasid kui see, mis liiki peaks olema linna jõulupuu. Kristlikud väärtused ei tohi olla kitš, millega üritada igat teemat müüa," lisas kirikuõpetaja.

Delfi kirjutas täna, et sel nädalal sõlmiti koalitsioonileping, mille kohaselt tuuakse üle nelja aasta pühadeks keskväljakule taaskord tavapärane jõulupuu, selmet jätkata kirgi kütnud kuuseinstallatsioonide püstitamist.

Koalitsioonilepingu sõlmisid Rakveres Reformierakond, IRL ja Keskerakond. Kuuse kaotamises võib neist kõige rohkem süüditada just Keskerakonda, kelle kohalikus valimisplatvormis oli vastavasisuline punkt, millega lubati püstitada lisaks jõuluinstallatsioonile keskväljakule rahva soovil ka traditsiooniline jõulukuusk.

Ehkki valimised võitnud ja tõenäoliselt linnapeaks siirduv Marko Torm ütles kolmapäeval ETV "Terevisioonis", et kuuseinstallatsioon jääb jõusse ja Rakveret maailmakaardile viivatele asjadele pannakse enrgiat juurde, võis juba päev hiljem leida koalitsioonilepingust vastupidise punkti.

Keskrakond ei olnud aga ainus, kes valituks osutudes keskväljakule jõulupuu tuua lubas. Nimelt oli valimisliidu "Rakvere Heaks" kandidaadi Allan Jaakuse üheks tähtsaimaks lubaduseks kaotada kuuseinstallatsioon, mis teda 54 häälega volikogusse viis.

Kuuske puudutava punkti vastu on aga installatsiooni pooldajad lausa loonud sotsiaalmeedias lehekülje "Aitäh, aga minu traditsiooniline jõulukuusk ei vaja teie kaitset", mis ööpäevaga juba üle 350 meeldimise on saanud.

Oma arvamuse kuuse teemal teatas sotsiaalmeedias ka kultuuriminister Indrek Saar. "Oi jummel, jummel! Hüvasti, Kreisi-linn Rakvere! Järgmisena keelatakse ära Meeste tantsupidu, sest mehed ei tohiks koos tantsides anda mittekristlikku eeskuju. Punklaulupeost, Baltoscandalist, kaasaegsest kunstist jms. rääkimata..."

Hiljem kinnitas tulevane linnapea Marko Torm, et linna tulevad siiski mõlemad jõulupuud. Küll aga on teadmata see, kas nö innovaatilisem kuusk tuleb keskväljakule või kuhugi "nurga taha". Tormi sõnul ei olnud kellelgi koalitsioonilauas midagi alternatiivkuuse vastu, kuid linnaruumis on tundunud, et eheda jõulukuuse järgi on samuti heldimus ja ootus. "Ma usun, et me suudame kaks tükki jaotada linna peale ära."

Vaata, kuidas valmis 2015. aasta Rakvere jõulupuu.