Rakvere haiglas viskas arst patsiendi kabinetist välja, arsti iseloomustatakse kui rahumeelset inimest

Naine kirjeldab, kuidas tal oli aeg Rakvere haigla günekoloogi Mait Karlise juurde, et saada temalt vastused uuringutele, mis varasemalt tehtud.

Hommikul arstile jõudnud, hakkas naine võtma kabinetis jalast jalanõusid, kuid arst keelas tal seda teha. Seejärel suunas arst teda tualetti, kuigi naine väitis, et ta oli seal just käinud. Selle peale, et täiskasvanud naine ei tundnud vajadust tualetti minna, arst ägestus ning saatis naise pikalt. "Võta oma asjad ja ma ei kavatse sulle mingeid uuringuid tegema hakata," olevat Karlis ägestunud.

Arsti kutsus korrale ka töötaja, kellele samuti arst vastu nähvatas. Pahas tujus olnud arst kamandas kõik oma kabinetist välja.

Visiidilt tühjade kätega tulnud naine pöördus seepeale haiglajuhi Ain Suurkaevu juurde, kes palus tal juhtunu kirjeldamiseks koostada tagasisideankeet.

Uurides Suurkaevult endalt, mis juhtus, vastas ta Delfile, et kõnealune ankeet pole tema lauale veel jõudnud. "Kindlasti käsitleme juhtunut täie tõsidusega," lubas ta.

Ta kommenteeris, et kõnealune günekoloog on muidu rahumeelne inimene, kellel varasemalt selliseid insidente juhtunud pole. Samuti ei meenunud Suurkaevule juhtumeid Rakvere haiglast, kus patsient oleks üleüldse kabinetist välja visatud ning ta oleks pisarsilmil läinud haiglajuhi jutule.