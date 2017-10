Rakvere haigla juht lapse abita jätmisest: meedikud tegid kõik õigesti

Eile kirjutas üks murelik lugeja Delfile, kuidas Rakvere EMOsse läinud koolilaps jäi abita, sest haiglal puudusid abi andmiseks vajalikud vahendid. Rakvere haigla juhatuse esimehe Ain Suurkaevu sõnutsi oli sündmuse meditsiiniline käsitlus igati asjakohane.

Delfi poole pöördus abita jäänud õpilase emakeele õpetaja. "Nagu vahel aga ikka juhtub, oli selle nädala esmaspäeval üks 9. klassi tüdruk aga kas koolis ringi joostes või kuidagi teisiti oma käe õnnetult ära löönud," alustab ta. Õpetaja sõnul teda ennast sündmuskohal ei olnud, kuid kohtus õpilasega järgmisel päeval, kui koolijüts teatas, et kõik kodused tööd on tegemata, kuna käis eelmisel õhtul EMOs.

"Kõige kurioossem oli loo juures aga see, et EMOs tuvastati tal tugev rebend, kuid kätt kinni ei seotud, kuna seal olevat elastikside otsas olnud," kirjutab murelik õpetaja. Ka täna õpetajaga rääkides ütles ta, et juhtunu osas tal kõhklusi ei ole ja lisas, et on rääkinud kooli hoolekogu liikmega, kes haige õpilase ka EMOsse toimetas.

Suurkaev möönis, et säärane sündmus tõepoolest aset leidis, kuid ta ei arva, et meedikud oleksid valesti käitunud. „Viidatud päeval oli olemas artiklis kirjeldatud tunnustele vastav meditsiinisündmus ning seda käsitleti lõpuni vastavalt meditsiinijuhistele ja sündmuse sisule, sealhulgas kasutati kõiki meditsiinilisi uurimis- ja abivahendeid, mis olid haigla EMO tasandil vajalikud ning tehti ka vajalikud täiendavad soovitused juba patsiendi järgnevale tegevusele kaasa aitamiseks,“ sõnas Suurkaev.

Õpetaja rõhutas, et kiri pole suunatud etteheitena meedikutele. „Nad olid tegelikult abivalmid. Pakkusid tüdrukule isegi võimalust, et seovad tal käe paelaga kaela. Aga see poleks muidugi valu vastu aidanud, nii et ta keeldus,“ sõnas ta, kuid ütles, et hämmingut tekitas just tõsiasi, et haiglas polnud elastiksidet ja see soovitati tüdrukul ise osta. "Vajaliku sideme laps siiski sai. Järgmisel päeval sõitis ema rolleriga suuremasse alevisse apteeki, ostis sideme ja sõjaväes parameediku väljaõppe saanud isa sidus lapse käe kinni," rääkis õpetaja.

"Möönan, et informatsiooni vahetamisel võis esineda kommunikatsioonivigu, mida me jätkuvalt ka analüüsime ja suhtleme võimaluse tekkimisel kõigi osapooltega," lausus Suurkaev. Ta ei soovinud ega saanud juhtumit täpsemalt kommenteerida, rõhudes patsiendi privaatsusõigusele.

