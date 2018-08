Raketiinsener Urmas Roosimägi: selline rakett peab end ise hävitama, müstika, et me seda nii kaugelt otsime

Küsimusele, kas selline raketitüüp on laialt levinud, kostis erusõjaväelane, et raketti kasutab 37 riiki. "Soomlastel oli kunagi probleem, et nad said USA kongressilt loa neid rakette osta, siis need mootorid hakkasid külma ilmaga tõrkuma. Tootja ei suutnud seda viga kõrvaldada, ning see ost jäi ära," meenutas mees.

"Minu jaoks on kummaline, et rakett, kui ta tulistatakse välja, tal on turvaaste, ta peab iseennast häivitama, lennukist 8-12 kilomeetri kaugusel," kommenteeris Roosimägi.

Tema sõnul on Euroopas üleüldse jäänud kaks treeningkohta hävitajatele, kus lennukid võivad harjutada 300 meetri kõrgusel, need on Balti meri ja piirkond Hispaanias.