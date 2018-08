RAKETIBLOGI | Kaitsevägi annab ülevaate, kuidas kadunud raketi otsingud kulgevad

Raketiblogi

Valge: esimene arusaamine, et midagi tõesti toimus, oli siis, kui piloot andis hoiatuse oma kaaslendajatele, et toimus viga. Sealt edasi oli arvamuste ja võimaluste paljusus - on ohtu, ei ole, kas on vaja midagi teha või mitte jne. Lennunduses midagi varjata ei saa. Päris huupi rakett oma sihtmärke ei vali, nüüd ongi küsimus, et kas ta lukustus, mille peale ta lukustus.

Ajakirjanik: kas see oli vältimatu, et harjutust viidi läbi lahingmoonaga? Herem: lennuk mingites tingimustes peab moona omama, et üldse tehniliselt õigesti käituda. Küsimus, kas kasutatakse treeningmoona või lahingmoona sõltub kontekstist.

Ajakirjanik: kas see on normaalne, et Eesti sai teada alles pooleteist tunniga? Valge: Eesti õhuvägi sai teada minutitega. Nüüd ajaline joon - alla tunni me informeerisime koostööpartnereid, politseid ja päästeametit, et meil on alust arvata sellise juhtumi toimumise kohta. Sealt edasi pool tundi töötasime esimese info kallal - veendusime, kas keegi on seda näinud plahvatamas. Seega saime teada minutitega, aga päästeoperatsioon käivitus poolteist tundi hiljem.

Herem: lähinädalatel paneb kaitseministeerium kokku töögrupi, kus on nii Eesti kui ka Hispaania esindajad. Töögrupi eesmärk on selgitada välja täpsed detailid, kuidas selline asi juhtus. Millised õigused on harjutuste läbiviimisel, millistel aladel seda tehakse, kui palju neid harjutusi läbi viiakse.

Herem: vähetõenäoline, et selle juhtumi eest vastutab õhuväe ülem. Täpne vastutaja selgub uurimiste käigus, mis täpselt juhtus. Nii selgitame välja, kes vastutab.

Herem: meil on piisavalt palju informatsiooni, et rakett leida, tagada ohutus, kuid suur osa sellest infost on salastatud.

Valge (teavitustest, mida inimesed saatsid): aitäh kõigile teavitajatele! Oleme saanud üle neljakümne teavituse, millega me töötasime. Siiski paljud kõned sobitusid mustrisse, mis andsid ka infot, mis edasi ei viinud. Sellegipoolest oli vihjetest palju kasu!

Valge: tõepoolest rakett oleks pidanud ise lõhkuma, kuid ta seda ei teinud, sest ta enne maandus.

Valge: kuna meie Eesti raketiarsenalis seda tüüpi raketti ei ole, siis enne kui me pole tükke leidnud, ei saa ma kinnitada, et see tagaotsitav rakett oleks üles leitud.

Valge: Õhuväe radarile jääb jälg, aga see pole piisavalt täpne, et selgitada välja raketi maandumispaik. Osaline informatsioon on meil olemas küll.

Ajakirjanik: milline on käsuliin ning kuidas saab selliste juhtumiste kordumist vältida? Valge: käsuliini ma siin kommenteerida ei saa; Herem: käsuliin ei puutu siinkohal asjasse, sest keegi ei andnud käsklust raketti välja lasta.

Valge: see on soostunud ala, Endla looduspargi kandis. Suhteliselt inimtühi.

Ajakirjanik: kas probleem oli inimesest sõltuv või tehniline? Riivo Valge: seda on veel vara kommenteerida, uurimine käib.

Riivo Valge: meile on praegu teada lennukoridor ning väiksem ala metsas, mis näitab, et seal on toimunud plahvatus

Martin Herem: 99,9% selliseid asju juhtuda ei tohiks. Balti õhutõrjemissioon on väga tähtis, sest seal toimuvad treeningud. See toimus ka eile. Siiamaani on see olnud väga edukas algatus. Selline vahejuhtum on erakordselt harv, ma tunnistan ausalt, et ma ei tea, et selliseid asju oleks lähiajal kuskil NATO riikides juhtunud.

Riivo Valge: hommikul jätkasime otsingutega täpsemate arvutustega, saime info, et kadunud rakett võib olla leitud. Seda saame väita 95% täpsusega, sest meil pole veel raketi juppe, kuid meie eksperdid töötavad kohapeal.

Riivo Valge: eile 15:44 saadi teade vahejuhtumist, natukene läks aega, et kinnitada selle tõepärasust. Seejärel alustasime otsingutega, mida tegime helikopteritelt. Ööseks otsingutegevus helikopteritega peatati.

