Raivo Vare: presidendi amet on tänamatu töö. Mida Kersti Kaljulaid ka ei teeks - mingi lopsu ta saab

"See on tänamatu töö. Sa jälgi, kuidas praegust presidenti pekstakse. Igas olukorras, tegelikult iga asja eest, mida ta ka ei teeks – mingi lopsu ta saab," viitab Raivo Vare Kersti Kaljulaidile.

"Olen töötanud koos kahe eelmise presidendiga ja tean ka kolmandat hästi ning võin öelda, et kõik nad said omad vitsad. Korduvalt ja igast asendist," märgib ta.

"Ja see, et meil on natuke müstifitseeritud kuvand Lennart Merist kui musterpresidendist... Kuulge, tuletagem meelde, kuidas teda loputati, kuidas temaga õiendati, kui ta ametis oli, eriti esimesel ametiajal! President peab olema märkimisväärselt paksu nahaga."

Varele tundub, et Kersti Kaljulaid on tegelikult natuke sissepoole elaja – iial ei tea, kuidas see lõpuks välja lööb. "Olen seda kunagi ise läbi elanud. Kaks ja pool aastat hullumeelset aega ja poliitikas üleminekuvalitsuses tegutsemist lõi tervises välja alles natukese aja pärast."

