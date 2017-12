Raivo Susi advokaat Delfile: esmalt tutvume kohtuotsusega lähemalt, seejärel kaalume, kuidas edasi läheme

Täna Moskvas spionaažis süüdimõistetud Raivo Susi advokaat Arkadi Tolpegin ütles Delfile, et arutab kohtuotsuse sisu Raivo Susiga üle ja seejärel tehakse

"Kindlasti kaalume oma järgmisi võimalike samme, sealjuures ka apellatsiooni esitamist ülemkohtule," ütles Tolpegin. Esmalt aga tutvutakse kohtuotsusega lähemalt ning arutatakse Susiga järgmiste sammude tegemist.

Eesti välisministeeriumist kinnitati Delfile, et konsul on regulaarselt Raivo Susiga kohtunud ning teadlik tänasest otsusest. Järgmine kohtumine on plaanis selle nädala lõpus.

Tolpegin ütles venekeelsele Delfile, et ilmselt homme saavad nad tutvuda kohtuotsusega täismahus koos põhjendustega, seni on nad näinud otsust ennast. Pärast täismahus otsusega tutvumist on neil aega kümme päeva, et otsustada, kas apelleerida ülemkohtule või mitte.

Tolpegini sõnul põhineb kogu süüdistus vaid ühel asitõendil, mida advokaat peab vastuvõetamatuks.

Susi võttis advokaadi sõnul kohtuotsuse vastu rahumeelselt. "Ta oli arvestanud selle võimalusega, et asi võib nii minna," ütles Tolpegin. Ta kohtub Susiga neljapäeval.

Kohtuasi on kuulutatud salajaseks, mistõttu ei tohi Susi ega Tolpegin sellest avalikkusega rääkida.

Susi vahistati Moskvas 2016. aasta 10. veebruaril Šeremetjevo lennujaama transiittsoonis teel Tallinnast ühte Kesk-Aasia riiki. Moskva Lefortovo kohtu otsusega jäeti ta aastaks vahi alla. Susi advokaadi Aleksei Tolpegini sõnul esitati tema kaitsealusele süüdistus spionaažis seoses aastatel 2004-2007 toimunud sündmustega.

Susi eitab kategooriliselt oma süüd ja leiab, et on sattunud Vene-Eesti suhete pantvangiks.

Täna mõistis aga Moskva kohus ta spionaaži eest 12 aastaks range režiimiga kolooniasse.