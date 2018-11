Raivo E. Tamm läheb poliitikasse: ta kandideerib riigikokku Isamaa nimekirjas

Tamm leiab, et kõik isamaaliselt mõtlevad inimesed peaksid jõudu mööda poliitikas kaasa lööma, et riik ei libiseks nende erakondade juhtimise alla, kes eestlust millekski ei pea. "Eesti asja eest tuleb seista samamoodi nagu 30 aastat tagasi. Tahan anda oma panuse parempoolse isamaalise poliitika edenemisele, hindan kõrgelt Isamaa väärtusi ja seetõttu otsustasin kandideerida Isamaa nimekirjas Riigikogu valimistel."

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder juhtis tähelepanu, et erakonnaga on hiljuti liitunud mitmed tuntud kultuurivaldkonna inimesed, sest peavad Isamaa väärtusi endale kõige lähedasemaks. Seeder tõstis veel esile, et Tamm on ka pühendunud kaitseliitlane ja tubli spordimees, kes on teinud läbi isegi triatloni. "Isamaalise inimesena on Raivol süda õiges kohas ja ta on valmis anda oma panuse Eesti asja ajamisse. Sedavõrd visa ja pühendunud inimesega nagu Raivo läheks luurele igal ajal," ütles Seeder.

Isamaaga on liitunud või kandideerivad selle nimekirjas näiteks ka Üllar Saaremäe, lavastaja Ingo Normet ja filmiprodutsent Kristian Taska.