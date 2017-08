Raivo Aegi kampaaniaüritusel osalesid kaetud nägudega tegelased. Urmas Reinsalu võitleb samal ajal nägude katmise vastu

Justiitsminister Urmas Reinsalu plaanib Riigikogu sügisesel istungjärgul taaskord teha eelnõu ettepanek, et keelata burka ja niqab'i kandmine riigiasutustes.

Esmakordselt tuli justiitsministeerium sellise kavaga välja 2015. aastal, kui Istanbuli konventsioonist lähtuvalt sooviti keelustada nägu varjavate rõivaste kandmine avalikus ruumis, mis tähendab eelkõige riigi- ja haridusasutusi.

Oma plaanist eelnõuga jätkata rääkis Reinsalu kommunismi ja natsismi mälestamisüritusel Vabaduse väljakul.

Teisipäeval tegi korruptsioonitõrjet Tallinna linnavalitsuse ees Reinsalu erakonnakaaslane, linnapeakandidaat Raivo Aeg, kelle kaaskonda kuulusid samuti nägu varjanud kaasosalised. “See pole kuidagi seotud, kahjurite vastu võitlemisel kantaksegi sellist rõivastust,” kommenteeris Reinsalu nende rõivastust. Ta kiitis heaks protestiaktsiooni ning pidas seda heaks meetmeks, kuidas tõmmata tähelepanu Tallinna probleemidele.

Viimaste arvamusküsitluste järgi on IRL-i reiting sügisestel kohalikel valimistel alla valimiskünnise, paljud valijad on kaotatud EKRE-le. Valijate võitmiseks hääletas Reinsalu augusti alguses kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise poolt, tuues põhjenduseks, et Riigikogus esindatud erakonnad pole suutnud jõuda ühisele meelele selle rakendusaktide suhtes, mis süvendab ebaselgust selliste paaride õigusliku olukorra suhtes.

Loe veel

Teisipäeval saatis Eesti Juristide Liit Reinsalule pöördumise, milles paluti seaduse kehtetuks tunnistamise asemel töötada välja rakendusaktid, mis tagaksid selle toimimise.

“Juristide ülesanne on vaagida ning teha neid asju, mis ei toimi paremaks, kuid eilne üleskutse oleks pidanud olema allkirjastatud mitte ainult mulle, vaid seadusandjale,” kommenteeris Reinsalu talle läkitatud üleskutset.