Raivo Aeg: Yana Toom tundus pressikonverentsil ebakindel

Täna IRL-i Tallinna linnapeakandidaadiks nimetatud endine kaitsepolitsei juht Raivo Aeg ei pea Toomi selgitusi Keskerakonnas jätkamise kohta kindlameelseteks.

"Nii palju, kui ma kuulsin tema selgitusintervjuud, siis see polnud väga kindla häälega ja kindlameelne. See erines oluliselt tema varasematest intervjuudest," ütles Aeg Delfile.

Pressikonverentsilt selgus Aegi sõnul ka see, et "kolm õde" ei ole tegelikult isegi mitte omavahel konsensusele jõudnud. "Ka seal on endiselt lahkhelid," järeldas Aeg Olga Ivanova ja Oudekki Loone võetud mõtlemisaja kohta valimisliidu moodustamise suhtes.

Yana Toomi agressiivset välispoliitikat toetavad hoiakud on Aegi sõnul kaudselt, aga mitte sõjaliselt, ohuks eesti julgeolekule. "Aga eks see on Keskerakonna otsus, kellega nad seal koostööd teevad," ütles Aeg, "minu jaoks on selliste hoiakute sissetoomine Eesti Vabariigi jaoks väga selge oht."