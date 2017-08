Raivo Aeg võtab Vakrast eeskuju ja lubab samuti kossuväljakuid ja rulaparke

IRLi Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg ütles oma programmi linnaruumi osa tutvustades, et igas linnaosas peab olema vähemalt üks tasuta rulapark, spordiväljak või statsionaarne lava noortele.

„Sellega anname noortele võimaluse arendada oskusi ja end proovile panna. Üks idee, millega linnapeana alustan, on ülevaate koostamine linnaruumi vabadest ja tühjadest kruntidest, mis on valdavalt tasuliste parkimisplatsidena kasutusel. Linn peaks iga parkla rajamisel võtma initsiatiivi läbi rääkida, et osale ruumist rajataks spordiväljak – kas kossuplats või rulapark," teatas Aeg.

Aegi sõnul rajatakse tühjadele kruntidele sageli tasulisi parklaid, mis nii ruumi- kui eraettevõtluse seisukohast on kindlasti parem kui tühermaa, ent tal on kurb näha kodulinna käpardlikku juhtimist parkimisküsimuste korraldamisel, kus nii mõnedki juhtumid on kvalifitseerunud korruptsiooni alla.

"Üks kossuplats ei võta palju ruumi, rularenn ka mitte. Isegi tenniseväljak on väike. Vajadus spordiiplatside järele on olemas, miks mitte neid siis teha," lisas ta.

Teatavasti on sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra teinud läbi suve kampaaniat samuti just kossuplatside korrastamise ja rulaparkide loomise, aga ka parkimiskohtade loomise kohta.