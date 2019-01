Raivo Aeg: trollimine on poliitikas samaväärne ettevõtluses turu solkimisega võltskaubaga

Tema sõnul võib ju väita,et poliitilise debati sisu on kohati ka ilma trollimiseta inetu, aga see on ikkagi personaliseeritud ja võimaldab konkreetselt reageerida.

"Trollimine on poliitikas samaväärne ettevõtluses turu solkimisega võltskaubaga. Piisav annus on seal ka argust oma nime all seisukohti väljendada ja oponentitega vaielda," leidis Aeg.

On laialt teada, et Venemaal on Kremli režiimi toetamiseks loodud mitmeid trollivabrikuid, kus töötatakse palga eest ja väga konkreetse töökorralduse järgi. Samas Venemaa valitsusringkonnad ei ole seda kunagi tunnistanud, sest tegemist on niigi noateral kõndimisega ja suure riskiga tekitada tõsine mainekahju.

Aegi sõnul on üllatav see, et EKRE-s erakonna ja noorteorganisatsiooni juhid tõttavad oma tegevust suisa õigustama ja kaitsma. "See on küsimus nende tegevuse adekvaatsusest. Samas on see üsna sümptomaatiline käitumine EKRE-le, mitte kunagi viga tunnistada ja süüdistada kõiki teisi," kommenteeris Aeg.

Aeg leidis samas, et tegemist on siiski puhtalt kultuuri küsimusega ja politsei sekkumiseks ruumi pole, välja arvatud siis, kui selles on mingi muu süüteo koosseis, nagu vaenu või vihkamise õhutamine, ahistamine, ähvardamine või muu selline, aga siis on see karistatav muu koosseisu järgi.

"Kõiki ebaväärika või ebaviisaka käitumise juhtumeid ei olegi võimalik kriminaliseerida. Olulises osas reguleerivad meie käitumist ikkagi ühiskondlikud kokkulepped ja väärtushinnangud, mille järgi peavad ennast üla enamik ühiskonna liikmeid, kuid alati leidub pätte ja kraadesid, kes häirivad teiste rahu," selgitas Aeg.