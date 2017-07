Raivo Aeg: Sõõrumaa ja Savisaare aastakümneid kestnud sõprus on teada

IRLi linnapeakandidaadi Raivo Aegi sõnul ei oleks koostöö Urmas Sõõrumaa valimisliidu ja Keskerakonna vahel midagi uut, sest Sõõrumaa ja Savisaare teada-tuntud sõprus on kestnud aastakümneid.

Aegi sõnul on veel vara spekuleerida Sõõrumaa nimekirja potentsiaali üle, sest teada on vaid kolm nime. "Samuti pole nad veel välja käinud oma ideid ja valimisprogrammi ning arutlemine nende võimaliku valimiskünnise ületamise kohta on ennatlik," ütles Aeg.

Üldiselt arvab Aeg, et kodanikualgatuse korras kandideerimine kohalikel valimistel on hea, sest toob erinevaid inimesi kaasa rääkima ja uusi ideid välja pakkuma. "Iseküsimus on, kas seda saab pidada Keskerakonna troonilt tõukamiseks," ütles Aeg.

Reedel tuli avalikuks, et Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis loovad sügisesteks valimisteks valimisliidu Tegus Tallinn, mille kampaaniat hakkab juhtima Mart Luik. Üheks eesmärgiks nimetas valimisliit Keskerakonna ainuvõimu lõpetamise, ent koostöö tegemist ei välistatud ühegi erakonnaga.