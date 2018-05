Raivo Aeg Skripalist: kui teadmist on võimalik kusagilt korjata, siis seda kasutatakse

Kes on tehniline töötaja, sellelt uuritakse tehniliste võimete kohta, kes teab luureteenistuse inimesi või struktuure, sellelt küsitakse nende kohta.

Ka pealtnäha ebaoluline info võib olla tähtis. Aeg tõi näiteks, kui mingi avalik info on varem ilmunud, siis saab uue info toel kontrollida, kas see on õige või on näiteks ettesöödetud. "Kogu see temaatika on väga nüansirikas, seda ei saa võtta väga lihtsalt, et on must ja valge," rääkis Aeg.

"Info on väärtus," lisas Aeg.

Kuna Skripal oli läinud pensionile juba 1999. siis tekib küsimus, kui palju tema infost veel huvipakkuv oli. Aeg ütles, et see sõltub info iseloomust. Töömeetodid ja struktuurid võivad kesta aastakümneid ehk see info ei vanane.

Parasjagu toimuvate kuumade sündmuste info vananeb kiiremini. Samas, kui mingi asja kohta on varasemalt infot, siis saab üle kontrollida, kas varasem info oli õige.

Viimasel ajal on avaldatud mitmeid aastakümnete vanuseid Vene luureteenistuste juhendeid, mida Venemaa eriteenustused väidetavalt siiamaani õpikutena kasutavad. Aeg nentis, et suurtes bürokraatlikes teenistustes võtavadki asjade muutmised palju aega, seetõttu on töömeetodid väga pikalt kasutusel.

Endine GRU ametnik ja sõjaväelane Skripal mõisteti 2006. aastal Venemaal süüdi spioneerimises. 2010. aastal läbiviidud agentide vahetuse käigus õnnestus brittidel vabaks vahetada ka Skripal.