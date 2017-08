Raivo Aeg Savisaarele: IRL ei luba Tallinnas venestamist

Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Raivo Aeg kommenteeris Savisaare plaani hakata pakkuma Tallinnas tasuta vene keele õpet ja luua munitsipaalraadio: "Tasuta vene keele õppe lubamises pole midagi üllatavat, sest see on Savisaare klassika kuidas kõnetada venekeelset elanikkonda, kuid ei lase sel realiseeruda.“

„Savisaar on eesti keele vastast joont ajanud Tallinnas juba kümnendi jagu. Meeldetuletus KAPO aastaraamatust - 2011 töötas Savisaare linnavalitsus selle nimel, et takistada koolides eesti keelele üleminekut. Koos oma usinaima õpilase, Mihhail Kõlvartiga, tehti koostööd Moskva poolt rahastatud äärmusrühmituse Notšnoi Dozori ehk Öise Vahtkonnaga ja koguti allkirju seismaks vastu koolides eestikeelele üleminekuks. See võte kopeeriti Lätist, kus Kremli toel koguti 180 000 allkirja vene keele toetuseks,“ ütles Aeg.

Lisaks kommenteeris ta Savisaare valimisliidu ideed munitsipaalraadiost. „IRL ei luba iial avada järjekordset linna propagandakanalit, vaid vastupidi, me teeme kõik endast oleneva, et senised kasutud hääletorud saaksid suletud,“ lausus ta.

Lõpetuseks ütles Aeg, et Savisaart ja Keskerakonda on tabanud tasuta asjade hullus, aga tegelikult ei ole tasuta lõunaid olemas. „Tegemist on maksumaksja raha eest toimuva lausdoteerimisega ja see ei saa olla omavalitsusele jätkusuutlik mudel.“