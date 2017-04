Raivo Aeg: Mihkelsoni väljaviskamist eile ei arutatud

Riigikogu IRLi fraktsiooni liige Raivo Aeg ütles, et eilsel IRLi fraktsiooni koosolekul sõnas ta, et kui mõni erakonna liige ei jaga IRLi väärtuseid, siis tuleks arutada, kas eriarvamusi saab lahendada või tuleb lahku minna. Mingit juttu sama fraktsiooni liige Marko Mihkelsoni väljaviskamisest tema sõnul ei olnud.

Postimees ja ERR kirjutasid eile, et IRLi fraktsioonis arutati ka Mihkelsoni väljaviskamist, kui ta erakonna avalikku kritiseerimist ei jäta. See olevat olnud ühe inimese mõte, mis fraktsioonis mingit laiemat toetust ei leidnud.

Selle mõtte väidetav autor Raivo Aeg nimetab seda pahatahtlikuks kuulujutuks. Tema sõnul arutati eile kohalike valimiste kontekstis olukorda, kus mõned IRLi liikmed ei näe mõtet kandideerida erakonna nimekirjas ja soovivad kandideerida valimisliidus. Aegi sõnul leiti, et teise erakonna nimekirjas IRLi vastu kandideerimine on välistatud.

Aeg ütles, et eile arutati tõesti ka seda, kuidas hoida erakonnasisest diskussiooni ja ka kriitikat rohkem erakonna sees, et sõnasõda ei kanduks meediasse. Edu saavutamist on vaja ühtset arusaama, mitte vankri eri suuntes tirimist.

"Kritiseerime üksteist päris tihti. Kui on põhjendatud ja argumenteeritud kriitika, siis ei ole see paha asi. Kui ta on lahmiv, pahatahtlik, kellelegi või millelegi varju heitev, ilma lahendusi pakkumata, sellist kriitikat pean silmas. Minu arusaamist mööda see erakonna väärtustega ei ühti ja sellisel juhul peab neid asju arutama," ütles Aeg.

Selle inimesega tuleks tema sõnul arutada, mis on tema probleemid, kas neid on võimalik lahendada ja koos edasi tegutseda. Kui lahendust ei leita, tuleb iga kord eraldi vaadata, mida teha.

"Igal inimesel on õigus oma hinnanguid anda. Põhiprobleem on, et kui kuulud mingisse organisatsiooni, siis kuidas sa sellesse organisatsiooni suhtud. Kui need poliitikad ei ole enam vastuvõetavad, siis ei saa koos olla, see on selge. Ikka minnakse lahku," ütles Aeg.

Mingit jutt Mihkelsoni väljaviskamisest aga tema sõnul ei olnud. "See on järjekordne näide sellest, millest olen pikalt rääkinud. Lahmiv, mingite juttude levitamine. Viisakalt öeldes on seda kurb vaadata, aga otse öeldes on seda vastik vaadata," lausus Aeg.

Aeg leidis, et tema jutu tõlgendamine Mihkelsoni väljaviskamise toetamisena on kas pahatahtlik või rumal.

Eilsel koosolekul viibinud Mihkelsoni toetaja Kalle Muuli ütles, et tema mäletamist mööda eile Aeg tõesti Mihkelsoni nime ei maininud. "Kogu jutu toon ja mõte oli, et peaksime koos edasi minema, aga kui kellelegi ei meeldi, võib ta välja astuda või peaks lahkuma. Toon oli, et peaksime koos edasi minema," ütles Muuli.

Keegi teine peale Aegi Muuli sõnul sel teemal ei rääkinud.