Raivo Aeg: Mart Helme ületas kapot poliitikasse sekkumises süüdistades taluvuse piiri

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni esimehe Raivo Aegi sõnul ületas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees taluvuse piiri, kui väitis intervjuus rahvusringhäälingule, et Eesti salateenistused eesotsas kaitsepolitseiga (kapo) on hakanud sekkuma poliitikasse.

"See, et meie parlamendi poliitik, kes on veel erakonna esimees annab avalikkusele täiesti vastutustundetult valeinfot, on äärmiselt kahetsusväärne," ütles Aeg Delfile. "Lahmimine ja kõigi teiste süüdistamine enda ebaõnnestumistes on olnud EKRE üldine joon, aga antud juhul on minu hinnangul taluvuse piir ületatud," sõnas ta. "Põhjus, et Mart Helme presidendivalimistel täielikult põrus, on ikka temas endas, mitte eriteenistustes."

"Mina küll ei suuda ette kujutada, et Allar Jõks, Marina Kaljurand või Siim Kallas oleksid kas kapo või välisluureameti poolt lükata-tõugata.

Oma intervjuus on Mart Helme ka ajakirjanduse muutnud kapo tööriistaks," märkis Aeg.

"Kui Mart Helme väidab, et kõikidest erakondadest käiakse regulaarselt kapos erakonna tegevusest aru andmas, siis saab ta seda järeldada ainult EKRE pinnalt. Ma ei saa ju välistada, et keegi nende erakonnast tõepoolest käib nii-öelda omade peale kusagil kaebamas, aga siis on tegemist ikkagi sisemise arveteklaarimisega," rääkis Aeg.

"Suurim kahju, mis selliste väljaütlemiste tagajärjel tekib, on teatav segadus inimeste tunnetes. Kuuldes suhteliselt tuntud poliitiku suust sarnaseid väiteid, võib mõnigi inimene, kellel ei ole piisavalt aega või tahtmist teemasse süveneda, hakata mõtlema, et mine tea, äkki ongi väidetel mingi alus," sõnas Aeg. "Inimesed ju üldiselt vastutavad oma sõnade tõepärasuse eest, mida nad avalikult välja ütlevad, eeldades sama ka kaaskodanikelt ja ei tule selle pealegi, et võib ka süüdimatult valetada, manades samal ajal ette täiesti siiras nägu," lisas ta.

"Eesti Vabariigis eriteenistused ei mõjuta, ega ürita mõjutada poliitilisi protsesse," rõhutas Aeg. "Kui mingid tegevused kas üksikisikute, isikute gruppide, või poliitiliste ühenduste poolt on suunatud Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra muutmisele, siis sellisel juhul on loomulik, et kaitsepolitsei sekkub," ütles Aeg. "See on kaitsepolitseile seadusega pandud kohustus, millest ei saa taganeda."