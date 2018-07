Raivo Aeg kolonel Riho Ühtegi väljaütlemisest: sellist mõttelaadi ootame igalt eestimaalaselt

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige ning endine politsei ja kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg ütles kolonel Riho Ühtegi Politicole antud intervjuud kommenteerides, et selline mõttelaad on oodatud igalt eestimaalaselt.

"Kui keegi tuleb meile kallale, siis anname samaga vastu. Väljaütlemine on natuke provokatiivne, kui laadilt ōige," ütles Aeg Delfile. "Mina pigem arvan, et agressiooni korral ei jōua Venemaa väed kahe päevaga Tallinna ja oma käigu perspektiivitusest arusaamine jōuab neile kohale enne piiri ületamist," lisas ta.

Aegi sõnul on Eestil koos partneritega loodud heal tasemel eelhoiatussüsteem, samuti on Eesti ja teiste Balti riikide territooriumil liitlaste väeüksused. "Agressiooni korral ei rünnata ainult Eesti kaitseväge, aga samuti liitlaste üksusi. See annab kindluse, et artikkel 5 rakendub optimaalse ajaga," lisas Aeg.

Eesti kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem, kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico Eesti valmistumisest võimalikuks konfliktiks Venemaaga.

"Alati on need arutlused. Nagu jah. Venelased jõuavad Tallinna kahe päevaga... Võib-olla. Aga nad ei saa kogu Eestit kahe päevaga. Nad jõuavad Tallinna ja nende taga me lõikame läbi nende kommunikatsiooniliinid ja varustusliinid ja kõik muu. Nad jõuavad Tallinna kahe päevaga. Aga nad surevad Tallinnas. Ja nad teavad seda... Neile antakse tuld igast nurgast, igal sammul," ütles Ühtegi.