Raivo Aeg: Keskerakond tantsib jätkuvalt ümber eksesimehe

IRL-i Tallinna linnapea kandidaat Raivo Aeg leiab, et Edgar Savisaarele sügisestel valimistel üldnimekirjas esinumbri koha pakkumine näitab, et Keskerakond tantsib jätkuvalt ümber eksesimehe hoolimata tõsistest korruptsioonisüüdistustest tema vastu.

"Mul on hea meel, et Edgar Savisaare tervis on taas heas korras, mis võimaldab tal naasta aktiivsesse ühiskonnaellu ning sügisel jätkata kohtuteed," sõnas Aeg Delfile.

Samas, tema plaanimine Keskerakonna poolt Tallinna esinumbriks näitab Aegi sõnul kolme asja. "Esiteks, Keskerakond tantsib jätkuvalt ümber eksesimehe hoolimata tõsistest korruptsioonisüüdistustest tema vastu ja käimasolevast kohtuprotsessist, kus planeeritav esinumber on peategelane".

"Teiseks, nad ei võta praegust linnapeakandidaat Taavi Aasa tõsiselt ning soovivad tema käpikuna jätkamist. Kolmandaks, Keskerakonnal on hirm kaotada hääli hoolimata sellest, et Savisaar on Eesti poliitika eilne päev," sõnas Aeg.

Delfi kirjutas täna, et Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul leidis erakonna juhatus hiljutisel koosistumisel, et sügisestel valimistel võiks pakkuda üldnimekirjas esinumbri kohta erakonna endisele juhile Egdar Savisaarele. Idee algataja oli Korbi sõnul Yana Toom.

Loe veel

"Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas. Samas pole keegi veel Savisaarele esinumbri kohta otse pakkunud," ütles Korb.

Korbi sõnul oli idee algataja Yana Toom. Korb ei eita, et tegemist on ühe nö lepituspunktiga, mis tagas Toomi jäämise Keskerakonna nimekirja sügisestel valimistel. "Toom tõstatas selle küsimuse, kõik laua taga istunud inimesed leidsid, et see on hea mõte" sõnas Korb. Tegemist ei olnud Korbi sõnul juhatuse koosolekuga, kohal oli erakonna esimees ja aseesimehed.

Mis puudutab seda, et Savisaar on hetkel kriminaaluurimise all, siis selles Korb probleemi ei näe. "Tegemist pole juhusliku inimesega, Savisaar on Tallinna arengusse ja linna palju oskusi ja teadmisi panustanud. Pealgi kehtib Eestis süütuse presumptsioon," sõnas Korb. "Kohtuprotsess on jah kahetsusväärne ja see heidab varju, aga ei tohi võtta Savisaarelt võimalust ennest kaitsta".