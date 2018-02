Raivo Aeg: Jevgeni Ossinovski peaks jääma ausaks ja meenutama oma küsitavaid otsuseid

IRL on maksupoliitikas põhimõttekindel vaatamata sellele, et intervjuus ERR-ile viskab sotside esimees Jevgeni Ossinovski üles hulga ebamääraseid väiteid, millest osa on pooltõed, osad aga valeväited, leiab IRLi riigikogu fraktsiooni liige Raivo Aeg.

"On tõsi, et koalitsioonileppe koostamisel oli IRL vastu tööjõumaksude tõusule. Meie vastuseisu tulemus on see, et vasakpoolsete ülekaaluga koalitsioon langetab, mitte ei tõsta tulumaksu, mida nad omale ideaalis ette kujutasid," kirjutab Raivo Aeg sotsiaalmeedias.

"Seda näitab fakt, et riigi tulud tulumaksust vähenevad. Tõsi on ka see, et teised osapooled pakkusid läbirääkimisel erinevaid viise rohkem teenivate inimeste kõrgemalt maksustamiseks, mis maakeeli tähendab rikkuse laiali jagamist," märkis IRLi fraktsiooni liige.

Aegi sõnul ei olnud läbirääkimiste laua taga IRLile tulumaksu suurendamine vastuvõetav, sest see piirab kõrgema lisaväärtusega töökohtade loomist ja eesti konkurentsivõimet. "Lisaks tekitab see kohe ettevõtjatele palgatõusu surve."

Omalt poolt pani IRL Aegi kinnitusel lauale võimaluse tõsta paari protsendipunkti võrra käibemaksu, ehk maksustada tarbimist. "Kui tulumaksu palgast mahaarvamisel ei saa inimene omalt poolt seda kuidagi mõjutada, seadus sätestab millises ulatuses toimub mahaarvamine, siis tarbimismaksu koormust saab inimene ise mõjutada läbi tarbimise hulga, tõsi küll mitte väga suures ulatuses, aga mõningasel määral siiski," märkis Aeg.

"Seda, et IRL massiivsele maksutõuse kindlalt vastu seisis, on näidanud ka meie edasine tegevus koalitsioonis. Kui vähegi võimalik ja riigi tulude olukord on lubanud koalitsioonilepet teisiti finantseerida, oleme uusi makse ja maksutõuse kas ära jätnuid või edasi lükanud, et teha selgeks kas neid tegelikult ikka vaja on," põhjendas Aeg IRLi meelemuutusi.

"Viimane näide oli alkoholi aktsiisitõusu kärpimine poole võrra, kuigi meie rahandusminister esitas esialgse plaani alkoholi aktsiisitõus 2018. aastal üldse ära jätta," kirjutas Aeg.

"Kindlasti mäletatakse veel sotside kaljukindlat plaani maksustada magusatooted, ehk suhkrumaksu. Ka selle kire surusime valitsuses maha, vaatamata õhinale millega selgitati selle vajadust eestimaalaste tervise kaitsmisel. Näiteid võib lisada veelgi," sõnas Aeg.

Ta on nõus, et sõnavabaduse ajastul saavad kõik rääkida, mis vähegi meelel. "Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees räägib juba mitmel korral kellegi teise meelemuutusest, aga mitte täit tõde enda tegevusest. Nii, et lugupeetud esimehel tuleks jääda ausaks, meenutada süüdistamise asemel enda initsieeritud küsitavate otsuste loetelu, alates seaduste muutmise soovidest erinevate piirangute seadmiseks ja kodakondsuspoliitika liberaliseerimise kavatsustest, millele IRL on alati vastu seisnud," leidis Aeg.

"Kui Ossinovski tahab täiega avameelne olla, siis võiks ta pigem avalikustada kõik maksutõusude ja igasuguste piirangute ideed, mis ta lauale pani, aga mis toetust ei leidnud. Siis oleks selge, mis sotse valides järgmiste valimiste järgselt ootamas on," hoiatas IRLi fraktsiooni liige.

"Jevgeni Ossinovski hurjutab meid mitmel korral uute seisukohtade võtmises. Tuletame meelde, see toimus peale IRLi esimehe vahetust, punase roosiga sõpradele on koalitsioonilepingu avamine esimehe vahetumise järel igati tuttav tegevus. Ka Ossinovski ise nõudis pärast Mikseri asemel esimeheks saamist koalitsioonilepingu avamist. Seega ei ole siin midagi eriskummalist, et Seeder Tsahkna valitud kursilt järsu parempöörde tegi," leidis Aeg.

"Tulumaksureformi puhul tuleks aga halisemise asemel ära oodata maksureformi tegelikud tulemused ja siis viisakalt koos selgitada ja otsustada edasised käigud, mitte kaevata nagu Kiir Kevades, et keegi teine tegi. Ootame ära, kui inimesed saavad ülevaate esimeste kuude jooksul oma pangakontol päriselt toimuvast, mitte ei saa teha pelgalt oletusi Jürgen Ligi manipuleerivate arvutuste pealt. Siis on aeg uusi kokkuvõtteid teha," rõhutas Aeg.

Ta kinnitas, et IRLi põhipoliitikateks on läbi aegade kaitse-, välis- ja julgeoleku- ning kodakondsuspoliitika, milles erakond järeleandmisi ei ole nõus tegema.

Ossinovski: IRL kartis, et Reformierakond hakkaks neid tulumaksu tõstmise pärast ründama

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile antud intervjuus, et IRLi poolt pealesurutud keeruline tulumaksuvaba miinimumi arvestamine ei olnud nende eelistus. "Kui saaks teha uuesti, teeks teisiti," ütles Ossinovski.

"Meie ütlesime koalitsioonikõneluste ajal, et eelistaksime tõsta paar protsenti tulumaksu nende oluliste muutuste tegemiseks, olgu selleks õpetajate palgatõus, täiendav raha tervishoidu või tulumaksureform," selgitas Ossinovski.

"Kõigile selge, lihtne, loogiline ja arusaadav, et mida selle raha eest tehakse ja kust see raha tuleb. Kuid IRL arvas, et Reformierakond hakkaks neid tulumaksu tõstmise eest karmilt ründama. Nad mõtlesidki nad välja seitse erinevat maksu ja võtsid rahandusministri koha, et hakata neid selgitama," lausus Ossinovski.

"See oli parajalt suitsiidne plaan nende erakonna poolt, mis päris ruttu ka neile endile kohale jõudis. Siis hakkasidki nad järk-järgult enda poolt kokkulepitud asjadest loobuma, mis lõpuks on teinud topelt kahju. Esiteks on asjatult tõstetud ühiskondlikku stressi teatud muutuste arutamisega ja siis on need ettepanekud tagasi võetud. Aga eks valija on ka sellele oma hinnangu andnud," märkis SDE esimees.