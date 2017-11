Raivo Aeg: Eesti inimesed on poliitikast tüdinenud. Raske öelda, kas uue erakonna loomine nende huvi selle vastu tõstab

Eile ilmus EPLis Raimond Kaljulaidi arvamusartikkel, kus väitis, et praegune olukord Eesti poliitmaastikul soodustab uue erakonna loomist. Riigikogu liige ja IRLi kuuluv Raivo Aeg sellega ei nõustu.

Raivo Aeg ei leia, et hetkel oleks uue poliitilise liikumise loomiseks erakordselt hea aeg. "Minu meelest on pigem hakanud rahva seas maad võtma tüdimus poliitika suhtes," sõnab Aeg, "kui erakondi juurde tuleb, siis kas see ka uut huvi toob, on raske öelda.".

Aegi sõnul on pidevalt räägitud praeguste erakondade paigalseisust, kuid innovaatilisusest on veel olulisem ka uuenduste sisuline pool. "Uuendusi ei peaks tegema seetõttu, et neid teha, vaid neil peab ka mõte ja sisu olema," märgib Aeg ja lisab, et igal aastal ei saa teha revolutsioonilisi ja plahvatusliku mõjuga uuendusi.

Kaljulaid viitas ka noorte madalale valimisaktiivsusele. Aeg nõustub, et noored on omaette sihtgrupp ja nendega tuleb tegeleda, kuid kahtleb selles, et uus erakond noorte valimisaktiivsust tõstaks. "Pigem on see riiklik küsimus. Me ju näeme, et poliitika ei ole enamike noorte huvi," tõdeb Aeg.