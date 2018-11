Rait Maruste Riigireformi SA-st: eesmärk on teha ettepanekuid ja algatada diskussiooni

"Meie riigikorraldus vajab kriitilist hindamist, uuendamist ning selleks diskussiooni algatamine ning ettepanekute tegemine ongi meie eesmärk," ütles Maruste Delfile.

"Nii enamik sihtasutuse asutajatest, nõukogust kui juhatusest on olnud Eesti Vabariigi alguse ja ülesehitamise juures ja osalised selles ning nad teavad ja on näinud, kuidas areng on kulgenud ja kuhu oleme jõudnud," lisas ta.

"Kui meie valimiste-eelses avalikus väitluses domineerivad lubadused à la 500 eurot kätte, tasuta teenused ja muu lühiajaline-olmeline, siis on meil probleem," sõnas Maruste.

Küsimusele, kui reaalseks hindab Riigireformi SA ise seda, et mõni nende ettepanekutest kunagi ellu viiakse, Maruste ei vastanud.