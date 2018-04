Rait Maruste Martin Helme kriitikast kohtute suunas: selline üldine jutt on valimiseelne tühikargamine ning kohtunike suhtes kohatu

Endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste ütles täna EKRE kongressil Martin Helme peetud kõne kohta, et Eesti kohtusüsteem lähtub oma töös põhiseadusest, mis määrab kõikide võrdse kohtlemise, seehulgas samasooliste paaride.

"Ainukene konkreetne etteheide Helmelt kohtutele on kooseluseaduse kohaldamises kohtute poolt, kõik muud etteheited on kohatud ning sisutühjad," sõnas Maruste.

Ta jätkas, et Helme hinnangul on kohus justkui trüginud seadusandja pädevusalasse, kuid tõi välja, et kui seadusandja jätab oma töö tegemata või on jätnud selle pooleli, siis keegi peab täitma tekkinud tühiku. "Siinkohal peaks Helme otsa vaatama iseendale või oma kolleegidele riigikogus," sõnas Maruste.

Jutt sellest, et kohtusüsteemiga on palju rahulolematuid, on Maruste sõnul nagu "onu Heino" jutt poenurgal. "Igas konfliktis on kaks poolt, ükskõik kuidas sa seda probleemi ei lahenda, pole võimalik kõiki osapooli rahuldada, mistõttu jääb alati keegi rahulolematuks," rääkis ta.

Maruste kritiseeris riigikogu, kus tullakse pidevalt välja uute seadustega süsteemi lihtsustamise asemel, mistõttu on seadused suuresti vastuolulised ja kohtunikel on seetõttu veelgi keerulisem kohelda õigusrägastikus kõiki võrdselt.

Helme käis välja hädavajalikuna kohtureformi läbiviimise mõtte, millele vastas endine kohtunik: "Senikaua kuni pole selle kohtureformi sisu selge, on see kõik vaid üldine kirumine valimiseelsel ajal häälte leidmiseks,".