Rait Kuuse astus Eesti 200 MTÜ-st välja. Kuuse: pidin valiku tegema

"Minu jaoks jõudis kätte see hetk, kus pidin valiku tegema," rääkis Rait Kuuse dilemmast: kas jätkata riigiametnikuna või siseneda poliitikasse. Ta sõnul oli raske olla mõlemat ning inimesed ta ümber ootasid, kumma ta enda jaoks valib. "Olen ikkagi avaliku sektori taustaga. Kui tugevalt edasi minna [poliitikasse], tuleb see valik teha," ütles ta.

Kuuse sõnul ei ole eetiline olla korraga nii avalikus sektoris tööl kui ka poliitikas. "Riigiametniku puhul need piirid tulevad kiiremini kätte. Kui seod end poliitilise liikumisega, siis ei osata sind positsioneerida," ütles ta ning avaldas lootust, et tulevikus võiks olla ühiskonnas aktsepteeritavam riigitöö kõrval ka poliitikas osaleda.

Otsus liikumisest end lahti siduda sai tehtud küll hiljaaegu, kuid Kuuse sõnul on ta ka varem meedias öelnud, et ei kavatse erakonna nimekirjas kandideerida. Nüüd tuli teha aga otsus, mis Kuuse hinnangul tuli raskelt nii temale endale kui ka Eesti 200 liikumisele.

Lisaks olid Kuuse sõnul tõsise otsuse kaalumisel raskuseks ka perekondlikud põhjused. "Pidin kodustele otsa vaatama. Augusti lõpus sündis mul laps," ütles ta. Poliitikasse sisenemine oleks ta sõnul hakanud oluliselt mõjutama ta perekonda ja sellele pühendatavat aega.

Kuuse praegune viieaastane ametiaeg sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina on lõppemas ning riik on välja kuulutanud uue konkursi. Mehe kavatsus on jätkata avaliku sektori tippjuhina ning samale ametikohale uuesti kandideerida.