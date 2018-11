Rainer Vakra: Tselluloositehase eriplaneering tuleb homme lõpetada

"Tänaseks on kõigile selge, et tselluloositehase projektiga on alustatud valest otsast. Tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas ei ole võimalik sellisel määral loodus- ja elukeskkonda mõjutavaid otsuseid langetada n-ö ülevalt alla ehk kohalikest elanikest üle sõites ja kohaliku omavalitsuse seisukohti arvestamata. Seetõttu toetavad sotsiaaldemokraadid homme valitsuses eriplaneeringu kohest lõpetamist," ütles riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Rainer Vakra.

"Protsessi praeguses etapis on alternatiivsete lahenduste lauale toomine riigiminister Janek Mäggi poolt vastutustundetu. Otsus eriplaneeringu tühistamise kohta on valitsuses juba sisuliselt tehtud. Jälle uusi variante lauale tuues käitub Mäggi mängurina, kuid mängu tagamõte jääb arusaamatuks. Me ei ela kommunistlikus Hiinas, kus otsuseid tehakse ülevalt alla,” sõnas Vakra.

“Alles eelmisel nädalal andis kodanikualgatuslik Tartu Apelli töörühm Riigikogu esimehele üle tähelepanuväärse 10 000 allkirjaga pöördumise, millega nõutakse tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist. Rahvas on andnud selgelt märku, et ollakse Est-Fori tselluloositehase eriplaneeringu vastu. Arvestades metsa suurt sotsiaalset ja kultuurilist väärtust Eesti inimestele, peavad kõik lahendused tulevikus arvestama ka metsa ökoloogilise ja kultuurilise tähtsusega ning mõjuga inimeste elukeskkonnale,” rääkis Vakra.

Vakra sõnul on nii mastaapseid projekte võimalik ellu viia ainult siis, kui need sünnivad arendajate, kohaliku omavalitsuse ja huvigruppide koostöös. Riigi eriplaneeringust praktilisemaks tööriistaks sellise koostöö saavutamisel on kohaliku tasandi planeering.