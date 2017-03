Rainer Vakra toetas kuluhüvitiste eest Tallinna linnavõimu käepikendust

Mullu sügisel tellis riigikogulane Rainer Vakra kuluhüvitiste eest kaks reklaami Nõmme Sõnumites, mis on Tallinna linnale kuuluv leht. Varasemalt on Vakra linnaosalehti liigitanud "keskerakondlik propaganda" sildi alla, aga nüüd peab neid vajalikuks.

Vakra tellis mullu novembri keskel kahte Nõmme Sõnumite numbrisse kaks reklaami. Kokku läks see maksma 308 eurot. Arve esitas ta riigikogu kantseleile ja kulu hüvitati.

Nõmme Sõnumid

Ometi tundub see vastuoluline - miks toetada rahaliselt väljaannet, mida ise kritiseerid? Jaanuaris ilmus Eesti Päevalehes tema sulest arvamusartikkel, kus ta muu hulgas ütles, et Tallinna TV tuleks sulgeda. "Samas pole Tallinna TV ainukene Keskerakonna poolt "meedia tasakaalustamiseks" ellu kutsutud kanal. Tegutsevad veel ajaleht Pealinn, Roheline Pealinn ning iga linnaosa juures eraldi linnaosalehed," märkis ta. "Sisuliselt on tegu üksteist dubleerivate väljaannetega, mis tegelevad linnajuhtide propagandaga põhimõttel "mida rohkem, seda uhkem"."

Kardinaalselt teine vaatenurk

Vakra ütleb nüüd Delfile, et sulgeda tuleks Pealinn, Roheline Pealinn ja Stolitsa, kuid jätta alles linnaosalehed kui kohaliku elu häälekandjad. Tema andmetel kulus mullu mainitud ülelinnalistele väljaannetele pea miljon eurot, linnaosalehtede peale veerand miljonit eurot.

"Selleks, et kulusid katta, müüvad linnaosalehed reklaami, mis siiski ei kata kulusid, välja arvatud üks erand: Nõmme Sõnumid on ainuke linnaosaleht, mis teenib tulu rohkem kui kulutab," märgib ta. "Siinkohal peangi õnnitlema ja tunnustama Nõmme ajalehte – olen aidanud nende tulu poolt täita. Nimelt kutsusin ajalehe abil nõmmekaid oma iga-aastasele südamlikule jõulukontserdile Jaani kirikusse. Tegemist on traditsiooniga, mis toimus juba 6. aastat järjest ja millest võttis sel aastal rekordiliselt osa üle tuhande inimese."