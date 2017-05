Rainer Vakra: Taavi Aas peab võtma vastutuse ja tagasi astuma

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra leiab, et abilinnapea Arvo Sarapuu kinnipidamisega seoses peaks hetkel linnapea ametikohuseid täitev Taavi Aas tagasi astuma.

"On arusaamatu, et mitte öelda uskumatu, kuidas sai Taavi Aas olla nii pime ja kurt abilinnapea Sarapuu tegevuse suhtes. Poliitikas vastutab alati meeskonna kapten, mistõttu peab Taavi Aas tagasi astuma," sõnas Vakra Delfile.

Vakra sõnul osutasid nii sotsid kui ka mitmed teised väsimatult näpuga, et Tallinna prügimajandus on mustalt korraldatud. "Kõige suuremad kannatajad on siin linnaelanikud, kelle prügikastid ajavad üle ja haisevad, sest Tallinna linnal puudub täna juhtimine. Ma ei mõista, miks Taavi Aas hoidis ja kaitses nii kaua Arvo Sarapuud. Aga ta tegi seda".

Kui Toompea opositsioon nõuab nüüd peaministri Jüri Ratase tagasiastumist, siis Vakra arvates on see niisama rusikatega vehkimine. Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas peab ktema sõnul aga võtma vastutuse. "Poliitikas vastutab alati meeskonna kapten. Ja siin on otsus lihtne ja selge – Taavi Aas peab tagasi astuma," lisas Vakra.

Riigi prokuratuur ja kapo pidasid täna kahtlustatavana kinni abilinnapea Arvo Sarapuu. Kapo ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Lisaks kahtlustatakse kaht isikut suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.