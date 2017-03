Rainer Vakra: suurem vaatajanumber ei päästa Tallinna TV-d

Riigikogu liige Rainer Vakra leiab, et Tallinna Televisiooni (TTV) uue juhi Revo Raudjärve plaan tõsta kanali vaatajanumbreid kolm korda ei päästa telekanalit.

"Revo Raudjärv on saanud asjast valesti aru, eeldades et vaatajanumbri tõstmine 3,6%-ni on eesmärk, mis päästab selle ebaõnnestunud projekti," ütles Vakra Delfile.

Vakra sõnul on hetkel TTV vaatajateks valdavalt inimesed väljastpoolt Tallinna. "Arvestusega, et me kulutame aastas 3,7 miljonit eurot televisiooni ülalpidamiseks, on see pealinna maksumaksja seisukohalt äärmiselt ebamõistlikult kulutatud raha. Miks pean mina pealinlasena maksma kinni teleprogrammi, mida tarbitakse Viljandis, Kärdlas või Võrus?" küsisi Vakra.

Kui Tallinn linnavalitsus peaks kaaluma TTV allesjätmist, siis peaks Vakra arvates kanal olema suunatud tallinlastele, mitte vaatajatele väljaspool pealinna.

"Praegusel kujul taoline kulutus ennast ei õigusta. TTV eesmärk ei saa olla ERR iga konkureerimine. 3,7 miljoni eest saaks igal aastal renoveerida 3-4 Tallinna lasteaeda, mis oleks tõesti mõistlik investeering, võrreldes Tallinna TV- ga," lias Vakra.

Tallinna Televisiooni uus juht Revo Raudjärv ütles tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil, et plaanib muuta kanali vaatajanumbrid kolm korda suuremaks. "Esimeseks eesmärgiks on tõsta vaatajanumbreid kolm korda suuremaks, nn daily share on hetkel 1,3 protsenti, jaanuaris 2020 võiks olla 3,6 protsenti," sõnas Raudjärv.

TTV uus juht soovib muuta ka telekanali rahastust. Edaspidi võiks tema nägemuses kanali eelarvest 50 protsenti katta reklaamitulu, hetkel on see protsent väga väike. Samuti soovib ta telekanali Solarise keskusest kolida Linnahalli, mida tõenäoliselt varsti renoveerima hakatakse.