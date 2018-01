Rainer Vakra: see, et Reinsalu vastast karistussalka juhib Ligi, on täielik kriis ja katastroof

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra nimetab sotsiaalmeedias justiitsminister Urmas Reinsalu väljenduslaadi turuvarblaslikuks, sellest hullem on asjaolu, et umbusaldajate leeri juhib sobimatute väljendite poolest tuntud reformierakondlane Jürgen Ligi.

"Minu käest küsitakse, mis ma arvan Urmas Reinsalust. Esiteks on loomulikult naistevastane vägivald totaalselt lubamatu ja seda nii vaimsel kui ka füüsilisel kujul. Teiseks ei saa minister, kes esindab valitsust, käituda nagu suvaline turuvarblane, kes kirjutab, mida sülg suhu toob," kirjutas Rainer Vakra. "Aga see, et onuheinolike, vabandust, onujürgenlike väljaütlemiste vastast reformierakonna karistussalka juhib Jürgen Ligi isiklikult, on muidugi täielik kriis ja katastroof Eesti moraalinduses."