Rainer Vakra: rohelistest saab Keskerakonna võimuteerulli varjav õrn viigileht

"Roheliste käitumine on üllatav, ei oleks oodanud, et nad nii kergelt alla annavad," nendib sots Rainer Vakra Keskerakonna ja roheliste koalitsiooni taustal.

Keskerakond teatas eile, et sõlmib pealinnas võimuliidu rohelistega, kes ei ületanud valimistel künnistki. Vahetult pärast valimisi oli juttu, et pigem looks Keskerakond koalitsiooni sotsidega, ent kõnelused jooksid rappa.

Sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra leiab, et Keskerakonna praegusest soovist võib aru saada. "Rohelistest peab nüüd saama nende võimuteerulli varjav õrn viigileht. Valimistel künnise alla jäänud seltskonna kaasamine on Keskerakonna jaoks muidugi ohutu samm, mis kinnitab veelkord, et sisulisi muutusi oodata ei ole, reaalne soov opositsiooniga arvestada ja koostööd teha puudub endiselt," sõnab ta Delfile.

"Samas ei ole seda õige nimetada koaltisiooniks ega koalitsioonileppeks. Rohelisi ei saa kaasata koalitsiooni, kuna neil puudub reaalne mandaat volikogus. Seega ei ole roheliste puhul tegemist koalitsiooniga, vaid dekoratsiooniga," jätkab ta. "Roheliste käitumine on üllatav, ei oleks oodanud, et nad nii kergelt alla annavad. Minul, kui rohelise mõtteviisi toetajal on siiralt kahju, et rohelised selle sammuga sisuliselt loobusid ambitsioonist tulevikus päriselt Eesti poliitikas kaasa rääkida," ütleb Vakra ja lisab, et sotsid on tema hinnangul tänasest kõige keskkonnasõbralikum iseseisev erakond.

Loe veel

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas ütles eile partei pressiteenistuse vahendusel, et Keskerakond ja rohelised jagavad mõlemad inimkeskset, sotsiaalset ja hoolivat maailmavaadet. Samas on siiani paljude teemade puhul arvamused resoluutselt erinenud - näiteks olid rohelised Reidi tee projekti suhtes kriitilised.

Tallinna volikogu koguneb värskes koosseisus esimest korda täna pärastlõunal. Keskerakonnal on seal napp enamus - 40 kohta 79-st.